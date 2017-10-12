Климпуш-Цинцадзе про резолюцію ПАРЄ щодо України: це не те, що надихає

Віце-прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що схвалена сьогодні резолюція ПАРЄ щодо України не є «тим, що надихає». Про це вона заявила в ефірі Радіо Свобода.

«Це не те, що надихає. Не та резолюція, що може надихати....емоції і певна екзальтованість діалогу чи радше нападок деяких наших партнерів щодо мовної статті закону про освіту виглядає певною мірою маніпулятивно», – сказала вона.

Віце-прем’єр також зауважила, що кожен депутат у ПАРЄ частково спрямовує свої виступи на внутрішню аудиторію, це потрібно розуміти.

«Мовна стаття зазнала змін у процесі… вона стала результатом компромісу. Навіть той результат компромісу відповідає нашим міжнародним зобов’язанням», – додала вона.

Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні схвалила резолюцію, у якій, серед іншого, просить владу України забезпечити виконання висновків Венеціанської комісії повною мірою. Під час дебатів члени різних делегацій критикували Київ за те, що закон направили на розгляд комісії вже після його ухвалення.

Український закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах і в Україні, і за кордоном.

Міністр освіти України Лілія Гриневич наголошувала, що закон не позбавить меншин права на освіту рідними мовами. Вона зазначала, що закон гарантує національним меншинам вивчення їхніх мов.

Президент України Петро Порошенко, який підписав закон, при цьому закликав Міністерство закордонних справ і Міністерство освіти України провести необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи. Він також заявив, що мовна стаття закону «Про освіту» відповідає європейським практикам.

11 жовтня Порошенко заявив, що очікує, що висновки Венеціанської комісії знімуть суперечливі трактування закону «Про освіту». Порошенко наголосив, що закон про освіту є законом рівних можливостей для усіх учнів.

Раніше в МОН повідомили, що статтю 7 Закону «Про освіту», яка викликала стурбованість у кількох державах-сусідах України, уже надіслали на розгляд Венеціанської комісії.