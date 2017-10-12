НАБУ: затримали фігуранта «газової справи», який з серпня 2016 року був у розшуку

У Національному антикорупційному бюро України заявляють про затримання ймовірного фігуранта «газової справи», який переховувався від слідства і перебував у розшуку з серпня 2016 року.

Як повідомляє прес-служба бюро, затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У НАБУ зазначають, що затриманого підозрюють в участі у злочинній організації, заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, легалізації доходів і фіктивному підприємництві.

У грудні 2015 року НАБУ розпочало досудове розслідування щодо розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року «члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 мільярда, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки на понад 740 мільйонів гривень».

Фігурантом цієї справи також є Олександр Онищенко, якого у липні минулого року Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав із України. Онищенко до цього часу перебуває за межами України. Сам він заперечує свою причетність до розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

Загалом слідство встановило причетність до «газової схеми» 29 людей – наразі 7 людей, у тому числі Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 людей скеровано до суду, із них щодо 7 людей набрав законної сили обвинувальний вирок.