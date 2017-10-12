Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник привітав заяву президента України Петра Порошенка про те, що він приділить особливу увагу створенню Антикорупційного суду, яку він зробив у середу з трибуни парламентської Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. «Ми раді, що є такі заяви, оскільки ми про це говоримо, починаючи з квітня-травня 2016 року, коли ми вперше відправили перші провадження до суду і побачили, яка там тяганина», – сказав Артем Ситник в інтерв’ю Радіо Свобода.