СБУ заявляє про викриття групи, що влаштовувала провокації у Львові, активісти кажуть про репресії

У Службі безпеки України заявляють, що силовики провели обшуки в активістів, які, як стверджують у СБУ, на замовлення представників країни-агресора влаштовувала провокаційні акції у Львові.

«Встановили, що зловмисники, прикриваючись соціальними гаслами, брали участь в акціях протесту, замовлених кремлівськими пропагандистами. Співробітники спецслужби зафіксували причетність «лідерів» групи до низки актів вандалізму, у тому числі проти консульських і дипломатичних установ іноземних країн», – йдеться у повідомленні.

У СБУ стверджують, що учасники групи поширювали у соціальних мережах матеріали, спрямовані на дестабілізацію політичної ситуації у регіоні.

«Комплексне експертно-лінгвістичне дослідження встановило наявність публічних закликів до насильницького повалення державної влади у публікаціях, що зловмисники поширювали в інтернеті», – додають у відомстві.

Силовики відкрили кримінальне провадження за статтею 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу) і статтею 110 (посягання на територіальну цілісність) Кримінального кодексу України.

У СБУ не уточнюють, у представників яких організацій проводилися обшуки.

У соцмережах повідомляють, що обшуки проводилися у місцевих лівих активістів – представників організацій «Автономний опір» і «Чорний стяг». За повідомленнями, обшуки проводяться у кримських переселенців.

Водночас у Києві біля будівлі СБУ кілька десятків людей зібралися на підтримку львів’ян і проти репресій.