СБУ заявляє, що 15 активістів громадської організації «Автономний опір» проходять як свідки у кримінальному провадженні за ознаками «заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу» та «умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України». 12 жовтня силовики у Львові провели обшуки у дев’яти квартирах, офісах представників цієї організації. Слідство триває. Тим часом сьогодні група активістів влаштувала під стінами управління СБУ Львівщини акцію протесту.