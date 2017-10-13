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13 Жовтень 2017, Київ 19:42
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СБУ проти активістів «Автономного опору»: протест після обшуків (відео)

СБУ проти активістів «Автономного опору»: протест після обшуків (відео)
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СБУ заявляє, що 15 активістів громадської організації «Автономний опір» проходять як свідки у кримінальному провадженні за ознаками «заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу» та «умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України». 12 жовтня силовики у Львові провели обшуки у дев’яти квартирах, офісах представників цієї організації. Слідство триває. Тим часом сьогодні група активістів влаштувала під стінами управління СБУ Львівщини акцію протесту.

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