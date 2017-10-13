В СБУ повідомили про скасування своєї заборони на в’їзд в Україну двом іспанським журналістам

Служба безпеки України скасувала ухвалене раніше рішення про заборону на в’їзд в Україну двом іспанським журналістам Антоніо Памплієгу і Мануелю Анхелю Састре, повідомила на сторінці у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Дослухаючись до численних звернень представників журналістського цеху, ми відкрили в’їзд в Україну іспанським журналістам Антоніо Памплієгу та Мануелю Анхелю Састре», – повідомила Гітлянська.

Вона додала, що при наявності законних підстав і загрози національній безпеці СБУ й надалі вживатиме обмежувальні заходи, зокрема й щодо журналістів.

«Треба усвідомлювати, що проти України вже четвертий рік ведеться інформаційна війна, для цього залучаються величезні фінансові та людські ресурси. Легко спрогнозувати, що антиукраїнська кампанія Росії й надалі ставатиме усе більш агресивною, і ми будемо на це відповідно реагувати», – заявила речниця СБУ.

29 серпня у Службі безпеки повідомили, що видворили з України двох іспанських журналістів Антоніо Памплієгу і Мануеля Анхеля Састре, заборонивши їм в’їзд в Україну до 2020 року, через «діяльність, яка суперечить інтересам України». У прес-асоціації Мадрида видворення журналістів назвали «спробою цензури» з боку українського «авторитарного режиму», а «Комітет захисту журналістів» зі США закликав СБУ «припинити наступ на журналістів».