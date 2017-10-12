Фанати «Дніпра» назвали інцидент із бійкою на стадіоні, де потерпів депутат Береза, «фанатськими розборами»

Фанати футбольного клубу «Дніпро» назвали інцидент у Дніпрі на стадіоні «Дніпро-арена» зі вболівальниками клубу «Дніпро-1», що стався 11 жовтня, «фанатськими розборами». Про це ультрас "Дніпра" заявили у четвер.

«Фанатські розбори існували завжди, і якщо ти приходиш у фанатський сектор, то байдуже, хто ти є, лікар, студент чи народний депутат, – будь готовий відстоювати свій клуб», – мовиться в заяві «ультрас» «Дніпра».

Як заявив у фейсбуці один із представників «ультрас» Євген Переверзєв, «Дніпро» для вболівальників більше ніж клуб – це їхнє життя впродовж 35 років. «Ми не любимо зрадників, тих, що ще два роки тому били себе в груди і кричали «тільки «Дніпро», тільки перемога», а зараз перебігли вболівати за «клуб-аферу», – написав він.

Водночас у поліції Дніпра повідомили, що через інцидент на стадіоні поки ніхто не затриманий.

11 жовтня у Дніпрі через бійку між вболівальниками футбольних команд футбольного клубу «Дніпро» і нещодавно утвореного спортивного клубу «Дніпро-1», у результаті якої потерпів народний депутат України Юрій Береза (фракція «Народний фронт»), поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – «хуліганство».

За даними поліції, громадський порядок під час матчу, коли стався конфлікт, охороняло понад 100 поліцейських.

Як повідомив сам народний депутат, у сектор, де перебували вболівальники «Дніпро-1», увірвались молодики, «розмітаючи на своєму шляху малечу» – у той час на стадіоні як уболівальники перебували близько 700 дітей із сіл Дніпропетровської області.