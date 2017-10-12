Туреччина заборонила приймати судна з Криму – ГПУ

Туреччина на наполягання України заборонила приймати судна з портів Криму і випускати судна, що прямують туди, повідомила речниця Генеральної прокуратури України Лариса Сарган.

За її словами, це рішення було ухвалене ще 6 жовтня за результатами візиту до Анкари генерального прокурора України Юрія Луценка.

Сарган оприлюднила у фейсбуці переклад документа про це Турецької палати судноплавства англійською мовою і виклала його зміст українською. Оригінальний турецький текст був оприлюднений на сайті палати 6 жовтня, в день ухвалення.

Як мовиться в документі, метою його ухвалення є необхідність дотримуватися «зовнішньої політики нашої країни у зв’язку з обмеженнями, запровадженими на судноплавство до і з портів регіону Криму».

За словами Лариси Сарган, турецьким портам, морським агентам, операторам та судновласникам офіційно повідомляється про те, що «судна, що прибувають з регіону Криму і його портів, не пропускаються в нашу країну (Туреччину), а дозвіл на відплиття до портів цього регіону не надається».

Крім того, повідомила речниця, запроваджується сувора система контролю: «Контроль забезпечується шляхом запиту від суден документів про вихід із останнього порту, а також записів бортового журналу щодо виходу з останнього порту, для подальшого контролю керівництвом портів під час повідомлення про прибуття суден із чорноморських портів, причому належний контроль проводиться шляхом використання всіх доступних систем і відкритих ресурсів (AIS, VDR тощо) для перевірки того факту, що кораблі прибули зі вказаних портів… Більше того, керівництво порту повинне отримати письмове зобов’язання у формі «Цим ми заявляємо і підтверджуємо, що останньою точкою відбуття цього судна, яке заходить до нашого порту, не є кримський порт, чи що воно не прямує з цього порту у кримські, що в органах нашої країни (Туреччини) не здійснюються ніякі дії з митними, портовими і торговими документами, що мають на собі позначку «Крим», навіть якщо вони також позначені як «Україна», у разі ж встановлення протилежного факту щодо будь-чого вказаного вище всі портові витрати і юридична відповідальність лягають на нас».

Повідомляється також, що цей контроль проводиться особисто керівництвом кожного турецького порту. Запровадження такої процедури є наслідком поширеної практики, коли судна-порушники останнім часом масово вказують турецьким морським та портовим органам неправдиву інформацію про порти призначення, пояснила речниця ГПУ.

Особливо зазначається, додала вона, що «ці дії застосовуються в повному обсязі і без винятків, незважаючи на власника, прапори суден і те, чи є вони завантаженими, чи ні».

За умовам виконання цього припису, турецькі портові органи можуть впливати на всі без винятку судна, що прямують протокою Босфор, зазначила речниця.

«Нагадаю, що наприкінці вересня генпрокурор Луценко в перебігу візиту до Анкари провів низку офіційних зустрічей, зокрема в Міністерстві юстиції Туреччини, а також зустрівся з головним прокурором Анкари. Сторони обговорювали правову взаємодію і співпрацю щодо запобігання та припинення постійних порушень Росією норм міжнародного морського права, а також незаконні морські зв’язки з окупованим Кримом», – написала Лариса Сарган.

Україна після окупації Криму Росією оголосила всі кримські порти закритими. На це не зважає не тільки Росія, а й деякі судна з інших країн, зокрема з Туреччини, яка не приєдналася до санкцій інших держав щодо Росії і щодо окупованого Криму. Для суден із країн ЄС, зокрема, діє заборона заходити в порти Криму, за винятком надзвичайних ситуацій.