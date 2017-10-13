У Дніпрі вшановують жертв «газової трагедії» 10-річної давнини

У Дніпрі 13 жовтня вшановують жертв «газової трагедії» 10-річної давнини. Панахида за загиблими відбулася на подвір’ї церкви, збудованої на місці багатоповерхового будинку, де пролунав вибух.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у жалобній церемонії взяли участь близько трьохсот людей – колишні мешканці будинку, члени сімей загиблих, представники влади і духовенства. Вони поклали квіти до підніжжя монументу, встановленого в пам’ять про загиблих, священики відслужили панахиду.

За словами постраждалих у результаті аварії, усі вони отримали грошові компенсації від держави й змогли придбати собі нове житло.

За інформацією ДСНС у Дніпропетровській області, у ліквідації аварії брали участь рятувальники з різних областей України, які «буквально по цеглині» розбирали завали, витягуючи людей.

13 жовтня 2007 року в Дніпропетровську в житловому будинку на Мандриківській 127 стався вибух побутового газу, у результаті повністю був зруйнований третій під’їзд будинку, перекриття і 40 житлових квартир.

23 людини загинули, у тому числі діти. Потерпілими були визнані 417 людей.

Прокуратура Дніпропетровської області кваліфікувала дії посадовців газопостачального підприємства ВАТ «Дніпрогаз» за статтею «Порушення правил безпеки, що призвело до загибелі людей». На лаві підсудних опинились посадовці ВАТ «Дніпрогаз»: генеральний директор, його перший заступник, головний інженер та майстер виробничо-експлуатаційної служби. Спершу їх амністували, однак потім знову взяли під варту.

2013 року трьох посадовців «Дніпрогазу» засудили, визнавши винними в порушенні правил безпеки, кожному з них лишалось пробути за ґратами по кілька місяців. Адвокати потерпілих домагались більш суворого вироку.