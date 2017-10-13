Омелян готовий співпрацювати з НАБУ у рамках розслідування – речниця

У Міністерстві інфраструктури заявляють, що міністр інфраструктури Володимир Омелян готовий до співпраці з НАБУ у рамках розслідування кримінального провадження щодо нього.

«Міністр інфраструктури відкрий до співпраці з правоохоронними органами, зокрема, з ГПУ, СБУ, НАБУ. Він готовий дати відповідь на всі запитання детективів НАБУ, а також надати всі документи, які засвідчують, що жодних порушень з його боку не було», – написала речниця міністерства Марина Томко на своїй сторінці в Facebook.

Як йдеться в матеріалах суду, Національне антикорупційне бюро України від 26 травня розслідує кримінальне провадження щодо Володимира Омеляна за фактом декларування недостовірної інформації й незаконного збагачення міністра інфраструктури.

У ході досудового розслідування детективи бюро встановили, що, починаючи з 10 грудня 2016 року Омелян, його дружина і їхній син почали проживати в будинку, що за правом приватної власності належить двоюрідній племінниці дружини, орієнтовна вартість будинку становить 7 мільйонів гривень. Детектив вказує, що за інформацією з Державної фіскальної служби доходи, які б дали племінниці можливість купити зазначений будинок, остання не отримувала.

Володимир Омелян з квітня 2016 року очолює міністерство інфраструктури.

Раніше журналісти програми «Схеми» повідомляли, що родина міністра інфраструктури України Володимира Омеляна взяла в оренду елітний котедж у своєї родички в селі Іванковичі під Києвом.