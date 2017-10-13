ЦВК Казахстану вирішила не посилати спостерігачів на вибори у Киргизстані

Центральна виборча комісія Казахстану заявляє, що не посилатиме спостерігачів на президентські вибори в сусідній Киргизстан.

На засіданні комісії 13 жовтня її член Марат Сарсенбаєв заявив, що запрошення спостерігати за виборами треба відхилити, щоб «уникнути спекуляцій щодо того, що Казахстан якимось чином втручається у голосування в Киргизстані». Комісія підтримала таке рішення.

Заступник голови ЦВК Костянтин Петров оголосив, що казахстанська комісія не посилатиме своїх спостерігачів на вибори до Киргизстану через «безпрецедентні заяви президента Киргизстану про Казахстан».

Водночас, як повідомили у ЦВК, 46 посадовців із Казахстану братимуть участь у спостереженні за виборами в Киргизстані у складі місій СНД, ОБСЄ і Ради співпраці тюркомовних держав.

7 жовтня президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв публічно звинуватив владу Казахстану у «втручанні у внутрішні справи його країни». Атамбаєв також заявив, що Казахстан відверто підтримує кандидата в президенти Омюрбека Бабанова. Крім того, він розкритикував Нурсултана Назарбаєва, який керує Казахстаном ще з радянських часів, у надто довгому правлінні.

10 жовтня прем’єр-міністр Казахстану Бакитжан Сагинтаєв відкинув звинувачення про втручання у вибори в Киргизстані, назвавши їх безпідставними.

Конституція Киргизстану забороняє Атамбаєву обиратися на другий термін. Він відверто підтримує колишнього прем'єр-міністра країни Сооронбая Жеенбекова, який пішов з посади у серпні цього року, щоб балотуватися у президенти.