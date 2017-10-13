ООН: Азербайджан має розслідувати повідомлення про порушення прав ЛГБТ

Управління верховного комісара ООН із прав людини закликає владу Азербайджану розслідувати повідомлення про порушення прав представників ЛГБТ-спільноти, зокрема вибіркові арешти, катування і примусове медичне обстеження під час ув’язнення.

«Ми глибоко занепокоєні низкою поліцейських операцій, проведених у середині вересня в столиці країни Баку, що призвели до затримання й арештів понад 80 людей, які, за словами представників влади, є геями, трансгендерами чи залучені до секс-бізнесу», – йдеться в заяві агентства ООН.

Правозахисники заявляють, що затриманих, ймовірно, били, зокрема із застосуванням струму, принижували, примусово голили, щоб змусити їх зізнатися або повідомити імена знайомих.

Як заявили в управлінні, така практика веде до того, що Азербайджан порушує свої зобов’язання щодо запобігання і захисту людей від катувань і жорстокого поводження.

Влада Азербайджану заявила, що затримання провели після скарг на «пропозиції сексуальних послуг для місцевих жителів і туристів у центрі Баку». Проте переважна більшість заарештованих заперечували, що вони залучені до секс-бізнесу, заявляє УВКПЛ.

Всі арештовані були згодом звільнені, йдеться в заяві. Проте дехто з них відбув адміністративний арешт за звинуваченням у хуліганстві або опорі поліції.

Про арешти наприкінці вересня також повідомляли групи правозахисників та ЛГБТ-активісти. Базована у Швеції група «Захисники прав людини» (Civil Rights Defenders) заявляла, що кількість заарештованих може складати сотні людей.

Міністерство внутрішніх справ Азербайджану заперечувало, що поліція дискримінує «сексуальні меншини», та заявило, що арешти були частиною заходів із придушення проституції.

Азербайджан легалізував гомосексуальну діяльність тільки 2000 року, але й зараз, за даними міжнародної організації ILGA за 2016 рік, ця країна була в Європі найгіршою для гомосексуалів.