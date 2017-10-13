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13 Жовтень 2017, Київ 19:41
Новини | Міжнародні

Парламент Грузії подолав вето президента щодо нової Конституції

Ґіорґі Марґвелашвілі

Парламент Грузії на позачерговому засіданні 13 жовтня подолав вето президента і ухвалив нову Конституцію країни.

Поправки президента Ґіорґі Марґвелашвілі відхилили, після чого була ухвалена первісна редакція документа. У голосуванні не брали участі представники опозиційних фракцій, вони вивісили у залі плакат «Потоптана ногами Конституція».

Вето президента парламент обговорював понад 5 годин. За нову Конституцію знову проголосувала правляча партія «Грузинська мрія». Вона контролює 117 мандатів при необхідному мінімумі у 114 голосів.

Нова Конституція забезпечує перехід Грузії на парламентське правління і суттєво обмежує повноваження президента. Вона набуде чинності за рік після президентських виборів. Раніше представники опозиційних партій заявили, що можуть організувати масові акції протесту проти нової редакції закону.

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