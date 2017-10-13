МЗС: недопуск лікарів до Павла Гриба є свідомим нанесенням шкоди його здоров’ю

Міністерство закордонних справ України розцінює недопуск Росією до утримуваного українця Павла Гриба лікарів як свідоме нанесення шкоди його здоров’ю.

Як йдеться у заяві відомства, Росія проігнорувала всі звернення української сторони щодо допуску спеціалістів Міністерства охорони здоров’я України до Павла Гриба.

Київ закликає міжнародну спільноту, правозахисні організації засудити жорстоке поводження російської сторони з українцем Грибом і посилити тиск на Росію задля його звільнення.

11 жовтня стало відомо, що група із двох лікарів вирушила з Києва до Краснодара, щоб обстежити Павла Гриба на вимогу Європейського суду з прав людини. МЗС закликало російських силовиків допустити їх до хлопця в період з 12 до 15 жовтня. Проте лікарів так і не допустили.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно. 18 вересня батько Павла Гриба з посиланням на слова українського консула, який зустрічався з юнаком у СІЗО, сказав, що в того були висипи на тілі. Батько припустив, що причиною могло стати припинення вживання ліків, які хлопцеві через хворобу необхідні щоденно.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська днями повідомила, що Європейський суд з прав людини зажадав від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я.

Представництво ЄС в Україні вимагає від влади Росії звільнити утримуваного під арештом українця Павла Гриба та інших громадян, затриманих незаконно.