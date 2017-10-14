У Львові затримали близько 50 осіб біля будівлі «Автономного опору», активістів організації серед них немає

В управлінні Нацполіції у Львівській області повідомили, що в суботу близько 18-ї години неподалік центральної частини Львова правоохоронці затримали кілька десятків молодиків спортивної зовнішності, у яких виявили ножі, кастети, ланцюги і гайки. Про це Радіо Свобода повідомила керівник прес-служби поліції Львівщини Світлана Добровольська.

За її словами, до правоохоронних органів надійшло повідомлення про групу молодих осіб «підозрілої зовнішності». Після отримання відповідного сигналу поліція виїхала на місце, де вилучила в ході перевірки «небезпечні предмети» в кількох десятків осіб і затримала їх.

Деталей про затриманих, їхню реєстрацію і з якою метою вони мали при собі вказані предмети у поліції не вказали.

Інцидент стався неподалік магазину громадської організації «Автономний опір», щодо активістів якої раніше було відкрите кримінальне провадження і триває слідство.

«Серед затриманих осіб немає жодного активіста «Автономного опору», але ми від 17:30 заблоковані у дворі, де розташована наша крамниця. Поліція провела тут перевірку і виявила якийсь пістолет, який нам не належить. Це якась перероблена зброя. У мене таке враження, що зараз мене та інших наших активістів повезуть на допит», – заявила Радіо Свобода активіст «Автономного опору» Ярина Волошин.

Раніше сьогодні у соцмережах співкоординатор фонду «Восток-SOS» Костянтин Реуцький розмістив фото, на яких поліція, за його словами, оглядає осіб неподалік будівлі «Автономного опору» у Львові. Реуцький також повідомив, що «близько 20 активістів «Автономного опору» поліція заблокувала у дворі будинку».

13 жовтня активісти лівого радикального руху «Автономний опір» повідомили Радіо Свобода, що 14 жовтня ввечері у Львові планують провести марш, присвячений 75-річчю УПА – від пам’ятника В’ячеславові Чорноволу до постаменту Степану Бандері. У попередні роки їхній захід завершувався сутичкою з представниками правих радикальних сил.

Тим часом Марш УПА у Львові відбувся з участю правих радикальних сил до пам’ятника Тарасові Шевченкові і без жодних інцидентів.