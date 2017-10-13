​СБУ розслідує зв’язки лівих радикалів в Україні з Росією

Львів – СБУ заявляє, що 15 активістів громадської організації «Автономний опір» проходять як свідки у кримінальному провадженні за ознаками «заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу» та «умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України». 12 жовтня силовики у Львові провели обшуки у дев’яти квартирах, офісах представників цієї організації. Слідство триває. Тим часом 13 жовтня група активістів прийшла під стіни управління СБУ Львівщини на акцію протесту.

Понад 30 активістів «Автономного опору» зібрались біля приміщення управління СБУ у Львівській області. Акція лівих радикальних сил тривала 20 хвилин. У виступах і скандуванні вони закликали силовиків «припинити репресії» щодо них. Серед учасників акції були й ті, у чиїх квартирах провели обшуки співробітники СБУ.

Мені о 7-й ранку подзвонили хлопці і сказали, що у них ламають двері. О 7:10 пролунав дзвінок у моїй квартирі

«Мені о 7-й ранку подзвонили хлопці і сказали, що у них ламають двері. О 7:10 пролунав дзвінок у моїй квартирі. Я підійшла і мені відповіли, що це – «Львівобленерго». Я зрозуміла, хто це. Протягом 30 хвилин вони мені це казали. Я подзвонила мамі, яка недалеко живе, вона підійшла, і їй вони кричали, що мають ухвалу суду, що ми не відкриваємо. Я відчинила, познайомилась з ухвалою, вони зайшли. Ексцесів у квартирі не було», – розповіла львівська активістка «Автономного опору» Ярина Волошин.

А ось у квартирі, яку орендують кілька активістів «Автономного опору», зокрема переселенці з Криму Денис Мацола і учасник АТО Максим Осадчук, силовики вибили двері. На момент обшуку в помешканні було вісім активістів організації.

Вилучили газові балончики, прапори, банери, українські, червоно-чорні прапори, плакати, мегафон, всі телефони, носії інформації

«Десь о 7-й ранку гучно постукали у двері, сказали, щоб відкривали, що це – СБУ. Десь 30 секунд стукали і після цього почали кувалдами відкривати двері. Ми не відчиняли, бо голос був агресивний, не вірили, що це – СБУ. Увірвався спецназ. Я коли побачив, що це – представники силових органів, одразу ліг на підлогу. Зрозумів, що битись не можна. Десь годин 5-6 тривав обшук. Вони вилучили газові балончики, прапори, банери, українські, червоно-чорні прапори, плакати, мегафон, всі телефони, носії інформації. Нас привезли на Бандери, 1, де слідчі допитували. Після 22-ї години ми вийшли», – каже Денис Мацола.

У мене вилучили всю електронну техніку, ноутбуки, у квартирі зламані двоє дверей. До моєї мами у Тернополі в квартиру ввірвались співробітники СБУ

«У мене вилучили всю електронну техніку, ноутбуки, у квартирі зламані двоє дверей. До моєї мами у Тернополі в квартиру ввірвались співробітники СБУ. Прийшли до неї зранку, сказали: СБУ – і вона відчинила. Був обшук, забрали ноутбук», – говорить Радіо Свобода Максим Осадчук, який у Криму був проукраїнським активістом, рік воював у складі «Айдару» на Донбасі.

Обшуки були санкціоновані

На сьогодні частина активістів допитана, загалом 15 із них проходять як свідки у кримінальному провадженні. За інформацією СБУ, тривають слідчі дії за статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Оперативники і слідчі отримали інформацію про те, що окремі активісти організації влаштовували провокаційні заходи в українських містах при фінансовій підтримці Росії, поширювали у соціальних мережах матеріали, спрямовані на дестабілізацію політичної ситуації в регіоні. Співробітники спецслужби зафіксували причетність «лідерів» групи до низки актів вандалізму, в тому числі проти консульських і дипломатичних установ іноземних країн.

Усі обшуки відбулись санкціоновано, згідно з ухвалою суду. Про це офіційно повідомляє СБУ.

Водночас представники «Автономного опору» відкидають звинувачення, наголошують, що самостійно утримують організацію та проводять акції.

«Якщо мають якісь докази, то нехай оприлюднять, якусь переписку», – каже Ярина Волошин.

Акції «Автономного опору» у Львові у попередні роки зазвичай створювали інформаційні приводи для російських медіа, особливо це стосувалось тем, пов’язаних з ОУН та УПА, зауважує експерт Олександр Антонюк.

Ця організація складає таке двояке враження. Невідомо, що на руках мають співробітники, які докази співпраці «Автономного опору» з Росією. Це головне питання

«Ця організація складає таке двояке враження. З одного боку, вони роблять актуальні речі, якщо ми говоримо про органи місцевого самоврядування, а це стосується незаконного будівництва. З іншого боку, а чи на цих акціях вони не заробляють? Це, звісно, вже мають з’ясувати компетентні органи. На сьогодні я не бачу в цих активістах надзвичайно великої якоїсь загрози. Більша загроза сьогодні є на Закарпатті, де є ключові проблеми, і це мало б бути під пильним оком СБУ. Бо там можемо отримати удар. Щодо дій СБУ до активістів, то це виглядає як превентивний захід. Невідомо, що на руках мають співробітники, які докази співпраці «Автономного опору» з Росією. Це головне питання», – наголосив експерт.

14 жовтня у Львові ліві націоналісти «Автономного опору» планують провести альтернативний марш з нагоди 75-річчя створення УПА. У минулі роки їхній захід спричинив сутички з представниками правих націоналістичних сил. Виникали конфлікти і під час інших маршів, які намагались провести активісти ліворадикального «Автономного опору».