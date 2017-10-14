«Марш слави» у Києві пройшов без правопорушень – поліція

Ініційована націоналістичними організаціями хода під назвою «Марш слави» у Києві в суботу відбулася без порушення правопорядку, повідомили в столичному управлінні Нацполіції.

«Нам це вдалося: порушень правопорядку не зафіксовано. Дякую всім правоохоронцям, організаторам і учасникам за спокійне свято», – заявив начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

Усього за порядком у Києві сьогодні стежить 4,5 тисячі співробітників поліції та Нацгвардії.

Згідно з повідомленням правоохоронців, участь у марші взяли близько 10 тисяч людей. Водночас організатори анонсували щонайменше 20 тисяч.

Активісти зібралися сьогодні в парку Шевченка на віче, а потім маршем центром Києва через майдан Незалежності пройшли до Подолу, де на Контрактовій площі організатори влаштували концерт.

Рухаючись колоною, учасники запалювали фаєри, смолоскипи, було чутно звуки петард. Активісти несли у руках символіку ВО «Свобода», «Національного корпусу», «Правого сектору», інших громадських націоналістичних організацій, а також жовто-блакитні та червоно-чорні прапори.

14 жовтня в Україні святкують одразу три свята: День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та і 75-ту річницю створення УПА. 14 жовтня увійшло до українського календаря як День захисника України із 2014-го року. Водночас указ, що встановлював Днем захисника Вітчизни 23 лютого, визнали таким, що втратив чинність.