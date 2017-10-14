У Києві відбулася організована націоналістичними організаціями хода до 75-річчя Української повстанської армії. «Марш слави» пройшов від парку Шевченка, центральними вулицями столиці, до Контрактової площі із запаленими смолоскипами. Активісти несли у руках символіку ВО «Свобода», «Національного корпусу», «Правого сектору», інших громадських націоналістичних організацій, а також жовто-блакитні та червоно-чорні прапори. За даними поліції, участь у марші взяли близько 10 тисяч людей, водночас організатори анонсували щонайменше 20 тисяч. 14 жовтня в Україні святкують одразу три свята: День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та 75-ту річницю створення УПА.