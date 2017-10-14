Путін: спроби обмежити контакти парламентаріїв і ввести санкції є неприпустимі

Президент Росії Володимир Путін заявив про спроби на міжнародній арені обмежити прямі контакти і спілкування законодавців в рамках міжпарламентських структур. Про це, як повідомляють російські ЗМІ, він сказав 14 жовтня у Санкт-Петербурзі.

«На жаль, ми бачимо, що останнім часом все активніше робляться спроби обмежити прямі контакти і спілкування законодавців. Маю на увазі практику введення дискримінаційних обмежень і санкційних списків, в яких найчастіше фігурують і парламентарії. Вважаємо таку практику неприпустимою, шкідливою і просто дурною», – сказав Путін.

Російські ЗМІ не повідомляють, чи вказував Володимир Путін у своїх висловлюваннях безпосередньо на ситуацію із російською делегацією у Парламентській асамблеї Ради Європи. Водночас повідомляється, що, на думку російського президента, ситуація, коли в рамках міжпарламентських структур «ущемляються цілі делегації» є контрпродуктивною.

«Це, на наш погляд, суперечить принципам вільної міжпарламентської співпраці, суверенного права кожної держави висловлювати і цивілізовано, відкрито захищати свою точку зору», – сказав Путін.

У квітні 2014 року російська делегація у ПАРЄ була позбавлена права голосу через незаконну анексію українського Криму. Росія у відповідь відмовилася від участі у всіх заходах ПАРЄ. У червні Росія призупинила свої фінансові внески до Ради Європи.

11 жовтня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка закликає майбутній саміт Ради Європи «гармонізувати» правила участі країн-членів в обох статутних органах Ради Європи, що, на думку дипломатів, не виключає повернення російської делегації.