Саакашвілі заявляє, що його соратника затримали в аеропорту «Бориспіль»

Колишній голова Одеської ОДА, лідер партії «Рух Нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявляє, що його соратника, депутата парламенту Грузії Кобу Накопію затримали в аеропорту «Бориспіль».

«Кобу Накопія, затримали в аеропорту Борисполя і схвалили рішення про його депортацію без пояснення причин. Він мій соратник, член партії Єдиний національний рух, яку я створював і є її почесним головою», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Саакашвілі також оприлюднив фото цього рішення. В оприлюдненому документі вказується, що Кобі Накопії відмовили у в’їзді на територію України у зв’язку з тим, що щодо нього є «рішення відповідного уповноваженого органу про заборону в’їзду в Україну».

У партії «Рух нових сил» повідомляють, що Коба Накопія зараз перебуває в лаунж-зоні МАУ, йому пропонують вилетіти з України до Грузії рейсом о 20:10.



Раніше Саакашвілі анонсував проведення 17 жовтня у Києві акції з трьома вимогами: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності й ухвалення нового виборчого закону.

10 вересня біля пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг на підтримку повернення в Україну Міхеїла Саакашвілі, стався прорив кордону, який охороняли силовики, на пункті пропуску.

Міхеїл Саакашвілі тоді потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону і зобов’язав виплатити штраф – 3400 гривень.