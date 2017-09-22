Суд змусив Саакашвілі виплатити штраф за незаконний перетин кордону

Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі і змусив виплатити штраф – 3400 гривень.

Відповідне рішення 22 вересня зачитав суддя Юрій Білоус.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, впродовж розгляду справи захист запропонував судді відвід, хоча така процедура й не передбачена у справах про адміністративні правопорушення. Відтак суддя відмовив у відводі.

Адвокати Саакашвілі також вносили клопотання про перенесення справи на понеділок, утім, суддя відхилив і це клопотання з огляду на те, що мав достатньо інформації для вирішення справи.

Саакашвілі повернувся в Україну 10 вересня через кордон із Польщею, не пройшовши прикордонного контролю. Того дня на кордоні виникли сутички між прихильниками політика і українськими правоохоронцями. Під час інциденту постраждали поліцейські і прикордонники. Тоді Саакашвілі заявив, що його український паспорт зник, і припустив, що документ тепер у президента.

У поліції повідомляли про затримання п’ятьох людей у справі про прорив кордону. Йшлося також про встановлення шести можливих організаторів порушення громадського порядку та понад 30 активних учасників подій.

Чинність закордонного паспорта громадянина України Саакашвілі після втрати ним громадянства скасована. У Держприкордонслужбі казали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України. Але в результаті дій на кордоні 10 вересня цього не сталося.

Генпрокурор Юрій Луценко 16 вересня заявив, що Міхеїл Саакашвілі не буде заарештований і екстрадований за порушення порядку під час перетину кордону України, «поки він має посвідку на постійне проживання чи інший документ, який він подав». При цьому Луценко не уточнив, про який саме документ ідеться. Генпрокурор вказав, що ті, хто «переправляв Саакашвілі через кордон, будуть мати проблеми з кримінальною справою, але не будуть заарештовані».