Суд продовжив розгляд справи про перетин кордону Саакашвілі

Мостиський районний суд Львівської області 22 вересня продовжив розгляд справи про адміністративне порушення колишнім головою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі під час перетину державного кордону України.

Суд почав розглядати цю справу 18 вересня, але оголосив перерву на кілька днів, щоб дати можливість Державній прикордонній службі надати низку документів і службових інструкцій щодо роботи пункту пропуску в позаштатних ситуаціях.

10 вересня біля пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг на підтримку повернення в Україну лідера «Руху нових сил», колишнього голови Одеської ОДА, позбавленого українського громадянства Міхеїла Саакашвілі, стався прорив кордону, який охороняли силовики, на пункті пропуску. Під час інциденту постраждали поліцейські і прикордонники.

Міхеїл Саакашвілі таки потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

У поліції повідомляли про затримання п’ятьох людей у справі про прорив кордону. Йшлося також про встановлення шести можливих організаторів порушення громадського порядку та понад 30 активних учасників подій.

Генпрокурор Юрій Луценко 16 вересня заявив, що Міхеїл Саакашвілі не буде заарештований та екстрадований за порушення порядку під час перетину кордону України, «поки він має посвідку на постійне проживання чи інший документ, який він подав». При цьому Луценко не уточнив, про який саме документ ідеться. Генпрокурор вказав, що ті, хто «переправляв Саакашвілі через кордон, будуть мати проблеми з кримінальною справою, але не будуть заарештовані».