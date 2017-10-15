Вибори в Австрії: лідирує партія Себастьяна Курца

В Австрії завершилося голосування на дочасних парламентських виборах.

За попередніми результатами, отриманих на основі екзит-полів, лідирує консервативна Австрійська народна партія, отримуючи понад 30% голосів. Цю політичну силу очолює 31-річний міністр закордонних справ Себастьян Курц.

На другому місці – націоналістична Австрійська партія свободи з 25.9% голосів, третє місце посідає Соціал-демократична партія – у неї 27.1%.

Курц, який став лідером Народної партії у травні, спровокував проведення дострокових виборів, коли він відмовився продовжувати коаліцію з соціал-демократами під керівництвом чинного канцлера Крістіана Керна.

Він пообіцяв скоротити імміграцію в Австрію, яка є членом Євросоюзу і має населення чисельністю 8,75 мільйона людей, обмежити виплати біженцям і заборонити іншим іноземцям отримувати пільги, доки вони не проживатимуть у Австрії упродовж п’яти років.

Популістська і євроскептична Австрійська партія свободи звинуватила Курца в крадіжці своєї політики, назвавши його шахраєм.

Соціал-демократи провели кампанію щодо зниження соціальної нерівності.

У цих виборах брали участь 16 партій і політичних рухів. За підсумками має визначитися не тільки склад нижньої палати парламенту (183 місць), але і склад майбутнього уряду. Мандат на його формування отримає лідер найбільшої парламентської фракції, який потім зможе сам посісти місце канцлера. Тож тепер Себастьян Курц має шанси стати наймолодшим лідером уряду країни ЄС.