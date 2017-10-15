У Македонії відбувся перший тур місцевих виборів

У Македонії 15 жовтня пройшов перший тур виборів у міські і муніципальні ради, а також мерів. Це є своєрідним тестом для нового лівого уряду Зорана Заєва, який прийшов до влади п’ять місяців тому після тривалої політичної кризи у країні.

Свої кандидатури на виборах висунули майже 7 тисяч кандидатів із 19 партій і коаліцій, а також незалежні кандидати.

Екзит-поли засвідчують перемогу урядової коаліції «Соціал-демократичного союзу Македонії» і етнічних албанських партій, яка прийшла до влади після загальнонаціональних виборів, що відбулися у грудні 2016 року.

ОБСЄ направила спостерігати за виборами понад 300 своїх представників.

Вибори у міські і муніципальні ради, а також мерів проходять у Македонії раз на чотири роки. Другий тур місцевих виборів пройде 29 жовтня.