Порошенко привітав Курца та його партію з перемогою на виборах в Австрії

Президент України Петро Порошенко привітав Себастьяна Курца та очолювану ним Австрійську консервативну народну партію з перемогою на парламентських виборах.

«Перемога Себастьяна Курца та Народної партії в Австрії – це перемога людини, яка неодноразово бувала в Україні, і яка добре знає українську тему. Це також перемога переконаного європейця, який знає важливість консолідованого ЄС для миру на континенті», – заявив Порошенко у Facebook.

«Розуміючи, що попереду у канцлера Курца тривалі коаліційні переговори, тим не менше, переконаний: єдина Європа, європейські цінності будуть важливими для нового уряду», – зазначив президент України.

Дострокові парламентські вибори відбулися в Австрії в неділю за участю 16 партій і політичних рухів. Згідно з попередніми даними, перемогу здобула Австрійська консервативна народна партія на чолі з 31-річним Курцем. За підсумками виборів президент Австрії Александер Ван дер Беллен наділить лідера найбільшої парламентської фракції повноваженнями з формування Кабінету міністрів або ведення коаліційних переговорів.