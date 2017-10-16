В Україні цього тижня очікується тепла погода, близько 20 градусів тепла – синоптик

В Україні цього тижня очікується тепла погода на рівні близько 20 градусів тепла, повідомляє синоптик Наталія Діденко.

«Україна вже і сьогодні, і завтра потрапляє в зону дії потужного антициклону. Він охоплює більшу частину Європи і створює умови для сухої сонячної погоди. Завтра у західних областях України і на півдні вже очікується +18...+23 градусів», – написала Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її даними, завтра, 17 жовтня, найхолодніше буде на сході і півночі країни – вдень температура буде триматися на рівні від +10 до +15 градусів.

Діденко повідомила, що у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській областях буде 17-20 градусів тепла, а у Києві 17 жовтня – в межах 14 градусів тепла.

У Києві в четвер і п’ятницю очікується потепління до 20 градусів тепла, додала синоптик.

За даними Укргідрометцентру, 17 жовтня в Україні температура вдень очікується на рівні 14-19 градусів тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та півдні країни 20-24 градусів, а вночі – 7-12 градусів, у східній частині 3-8 градусів.