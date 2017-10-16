Урядові сили Іраку увійшли у Кіркук, який контролювали курди

Іракські війська 16 жовтня взяли під контроль місто Кіркук, що перебувало під контролем курдів. Це стало відповіддю Багдада на референдум про незалежність, проведений в іракському Курдистані 25 вересня.

Агентство Reuters називає дії який іракських урядових військ «потужним блискавичним ударом», який змінює баланс влади у країні.

Колона бронетехніки іракських сил із боротьби з тероризмом захопила урядові будівлі курдської адміністрації у центрі Кіркука у понеділок у другій половині дня, повідомляють місцеві жителі.

Курдські загони пешмерґа у 2014 році відбили Кіркук в угруповання «Ісламська держава».

Нинішнє протистояння в Іраку відбувається між силами, які перебувають у союзницьких відносинах з Вашингтоном. Зокрема, США підтримують дії курдських загонів на території Сирії.

Представники влади США 15 жовтня закликали іракські та курдські сили «уникати додаткової ескалації» після повідомлень про артилерійські обстріли, коли іракські урядові війська розпочали так звану «велику операцію» проти курдських позицій біля багатого на нафту міста Кіркук.

Ці дії уряду відбуваються через три тижні після того, як курдські чиновники провели референдум про незалежність свого автономного регіону та прилеглих територій, включно з містом Кіркук. Курдські чиновники заявили, що жителі проголосували за незалежність, Багдад заявляє про незаконність такого референдуму.