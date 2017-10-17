Саакашвілі під Верховною Радою вимагатиме політичних реформ.

Дорогі обранці: депутати хочуть підвищити собі зарплату.

Трипільську культуру візьме під захист ЮНЕСКО.

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Олександр Лащенко і гості студії: народні депутати Юрій Дерев’янко, Сергій Мельник; Михайло Папієв, Олександр Кірш, голова Комітету виборців Олексій Кошель; екс-представник України при ЮНЕСКО Юрій Кочубей, президент Українського комітету Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць Микола Яковина.