20 бойовиків «групи Хаккані» вбиті поблизу кордону Пакистану та Афганістану

20 бойовиків, що належать до екстремістської «групи Хаккані», були вбиті в племінному регіоні Куррам неподалік пакистансько-афганського кордону внаслідок удару з імовірно американського безпілотника. Це сталося увечері 16 жовтня.

Це був другий такий удар від серпня, коли президент США Дональд Трамп звинуватив Пакистан, що ця країна надає екстремістам «безпечні притулки».

Представники влади Пакистану зазначили, що ракетні удари відбулися дуже близько до кордону з Афганістаном в гірській місцевості. Деякі з представників пакистанської влади вважають, що це сталося на афганській території.

Кілька днів тому внаслідок вибуху бомби на автошляху загинули чотири співробітники пакистанських сил безпеки, які шукали бойовиків у місцевості Курман.

Пакистан вважає, що американські удари з безпілотників порушують суверенітет країни. Ісламабад також заперечує звинувачення в наданні бойовикам «безпечних притулків».