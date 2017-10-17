Представники чотирьох країн в Омані намагалися відновити афганські мирні переговори

Представники Афганістану, Китаю, Пакистану та Сполучених Штатів зустрілися 16 жовтня в Омані, щоб спробувати знайти шляхи відновлення мирних переговорів з афганським рухом «Талібан».

Джерела «Талібану» заявили, що вони триматимуться осторонь обговорень у столиці Оману Мускаті, ставлячи під сумнів перспективи відновлення довгострокових переговорів, зупинених у 2015 році.

Пакистанські чиновники заявили, що переговори відновилися за ініціативою Ісламабада. Пакистанську делегацію очолив міністр закордонних справ Техміна Янжуа.

Афганська делегація під керівництвом заступника міністра закордонних справ Хекмата Халіла Карзая заявила, що переговори будуть зосереджені на відносинах між Пакистаном та Афганістаном та виконанні зобов’язань Пакистану щодо боротьби з тероризмом.

У Вашингтоні офіційний представник Державного департаменту підтвердив, що нарада відбулася 16 жовтня, однак відмовився надавати будь-які деталі. Не було жодного негайного коментаря і з боку Китаю.

Координаційна група з чотирьох країн, яка востаннє зустрічалася в Ісламабаді на початку 2016 року, дотепер безуспішно намагалася відкрити шлях до прямих переговорів між афганським урядом і талібами. Головною перешкодою на шляху до переговорів стала відмова «Талібану» від участі в діалозі після того, як їхній лідер мулла Ахтар Мансур був убитий торік під час американського удару.