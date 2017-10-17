«Вертолітний майданчик Януковича» належить державі – Сарган

Збудований за правління Віктора Януковича вертолітний майданчик на Парковій дорозі в Києві належить державі. Про це написала у Facebook речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

«До уваги тих, хто захопив вертолітний майданчик на Парковій. Цей об'єкт – у власності держави! Генеральна прокуратура України за нього довго боролася у судах!» – вказала речниця Луценка.

Вона також нагадала, що в липні 2017 року «колишньому Київському міському голові Черновецькому… повідомлено про підозру у вчиненні… кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України» саме у зв’язку з відчуженням земельної ділянки, на якій був збудований вертолітний майданчик.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень», – додала речниця.

Увечері 16 жовтня представники кількох націоналістичних організацій заявили, що взяли будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі в Києві під свій контроль. Учасники акції вимагають повернути будівлю у державну власність, провести відкритий конкурс щодо цільового призначення споруди тощо.