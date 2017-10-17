Порошенко: скасування недоторканності депутатів є складовою боротьби з корупцією

Президент України Петро Порошенко заявляє, що скасування депутатської недоторканності є важливою складовою ефективної боротьби з корупцією. Про це президент написав у Facebook.

«Імунітет народних обранців давно перетворився в гарантію безкарності. Скасування депутатської недоторканності, як і створення Антикорупційного суду у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи, – важливі складові ефективної боротьби з корупцією. До речі, фінансування такого суду передбачене проектом бюджету на 2018 рік, який цього тижня Верховна Рада має розглянути в першому читанні», – заявив глава держави.

Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) під номером 7203 зареєстровано президентом України у Верховній Раді 17 жовтня.

Порошенко пропонує викласти статтю 80 у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп».

Президент також пропонує, що ці зміни набрали чинності з 1 січня 2020 року.

Обмеження депутатської недоторканності – одна з вимог акції, яка 17 жовтня відбувається під стінами Верховної Ради.