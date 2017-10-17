Суд залишив азербайджанського опозиційного журналіста Гусейнова під вартою на 18 діб

Бориспільський міськрайонний суд залишив під вартою на 18 днів азербайджанського опозиційного журналіста Фікрата Гусейнова (Гусейнлі). Про це в коментарі Радіо Свобода заявив адвокат Дмитро Мазурок.

«Зараз ми готуємо апеляцію. Також готуємо звернення до генпрокурора, тому що прокуратура має повноваження скасувати цей арешт, якщо виявляться обставини, що перешкоджають екстрадиції», – сказав він.

Адвокат додав, що захисники журналіста і представники посольства Нідерландів провели міграційну перевірку і з’ясували, що Фікрат Гусейнов в Нідерландах отримав політичний притулок.

14 жовтня стало відомо про затримання журналіста Фікрата Гусейнова. У Держприкордонслужбі повідомили, що причина затримання – Гусейнов перебуває у базі розшукуваних осіб Інтерполу. Як повідомляв згодом координатор проекту «Без кордонів» Максим Буткевич, Гусейнова затримали в аеропорту «Бориспіль» вже по дорозі з України, тобто на в’їзді у нього проблем не було.

Фікрет Гусейов покинув Азербайджан 10 років тому, після того, як його викрали і жорстоко побили. Викрадачів не знайдено.

Як повідомляють колеги журналіста, Фікрат Гусейнов вже отримав громадянство Нідерландів і співпрацює із опозиційним телеканалом «Туран», що транслюється з-за кордону. Також адвокат підтвердив інформацію, що Фікрат Гусейнов має громадянство Нідерландів.