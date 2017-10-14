Азербайджанського журналіста затримали в «Борисполі» вже на виїзді з України – проект «Без кордонів»

Затриманого азербайджанського опозиційного журналіста Фікрата Гусейнова (Гусейнлі) затримали в аеропорту «Бориспіль» вже по дорозі з України, тобто на в’їзді у нього проблем не було, заявляє Максим Буткевич, координатор проекту «Без кордонів».

Це підтвердив Радіо Свобода його друг – азербайджанський активіст Ялчин Гахраманогли. За його словами, Гусейнов приїхав до Києва 7 жовтня, і перед цим кілька разів бував в українській столиці і не мав проблем.

«Півгодини тому ми зустрілися у відділенні поліції в аеропорту «Бориспіль» з Фікратом Гусейнлі. З’ясувалось, його затримали о 10:40 при проходженні прикордонного контролю на рейс «Київ–Дюссельдорф». Далі його відправляють в ізолятор тимчасового утримання в Переяслав-Хмельницький, протягом трьох днів буде вирішуватися питання щодо його тимчасовий арешт на 40 днів, це очікується на початку наступного тижня», – зазначив активіст.

Про затримання журналіста Фікрата Гусейнова його колеги і громадські активісти повідомили сьогодні вранці. У Держприкордонслужбі підтвердили цю інформацію і зазначили, що передали його до Нацполіції. Причиною затримання вони називають те, що Гусейнов перебуває у базі розшукуваних осіб Інтерполу. Щодо того, відбулося затримання під час перетину кордону з чи до України, прикордонники поки що не коментували.

Фікрет Гусейов покинув Азербайджан 10 років тому, після того, як його викрали і жорстоко побили. Викрадачів не знайдено.

Як повідомляють колеги журналіста, Фікрат Гусейнов вже отримав громадянство Нідерландів і співпрацює із опозиційним телеканалом «Туран», що транслюється з-за кордону.