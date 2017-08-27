Держдепартамент США закликає Азербайджан звільнити арештованого директора агенції новин

Державний департамент США заявляє, що «глибоко стурбований» арештом в Азербайджані директора агентства «Туран» Мегмана Алієва, і закликає до його негайного звільнення.

«Інші обмеження щодо агентства «Туран», зокрема заморожування банківських рахунків і звинувачення в ухилянні від сплати податків, також непокоять», – йдеться в заяві від 26 серпня.

Держдепартамент наголошує, що дії влади Азербайджану «з утискання свободи преси і подальшого обмеження свободи слова є останніми кроками у негативній тенденції, що включає рішення уряду від травня про заборону доступу до Радіо Свобода й інших незалежних веб-сайтів».

25 серпня влада Азербайджану взяла під досудовий арешт терміном майже у три місяці директора агентства «Туран» Мегмана Алієва, якого звинувачують у несплаті податків цим агентством, що нерідко публікувало критичні матеріали про владу країни.

Саме агентство повідомило на своєму сайті, що з 1 вересня припиняє роботу через арешт керівника і накладений раніше арешт на рахунки «Турану». При цьому воно висловило сподівання, що «в найближчому майбутньому» зможе відновити роботу, використовуючи «власні ресурси і ентузіазм».

Дії влади Азербайджану викликали широку критику за кордоном і у правозахисній спільноті.

Азербайджанські податківці стверджують, що агентство за 2014–2016 роки недоплатило податків на суму у 37 тисяч манатів – за нинішнім курсом це майже 560 тисяч гривень. Розслідування проти агентства почали 7 серпня.

Керівництво агентства відкидає звинувачення і називає розслідування політично мотивованим.

Агентство «Туран» засноване у 1990 році і публікує повідомлення азербайджанською, англійською і російською мовами, а також співпрацює з провідними міжнародними інформаційними агентствами. Воно критично ставиться до дій влади країни, зокрема, її президента Ільгама Алієва, який керує Азербайджаном в авторитарному стилі.

Захід і правозахисні організації критикують владу Азербайджану за придушення незалежних засобів інформації, журналістів, опозиційних діячів і активістів. Президент і влада країни відкидають усі звинувачення.