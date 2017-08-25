Азербайджан: директора агентства «Туран» узяли під арешт майже на три місяці

В Азербайджані взяли під досудовий арешт терміном майже у три місяці директора агентства «Туран» Мегмана Алієва, якого звинувачують у несплаті податків цим агентством, що нерідко публікувало критичні матеріали про владу країни.

Саме агентство повідомило на своєму сайті, що з 1 вересня припиняє роботу через арешт керівника і накладений раніше арешт на рахунки «Турану». При цьому воно висловило сподівання, що «в найближчому майбутньому» зможе відновити роботу, використовуючи «власні ресурси і ентузіазм».

Дії влади Азербайджану викликали широку критику за кордоном і у правозахисній спільноті.

Зокрема, генеральний секретар Ради Європи Турб’єрн Яґланн закликав Азербайджан «повністю дотримуватися своїх зобов’язань за європейською Конвенцією про права людини» і «уникнути ще одного випадку несправедливого позбавлення свободи, якому не має бути місця в демократичному суспільстві».

Організація захисту прав журналістів «Репортери без кордонів» заявила, що справа ґрунтується на «надуманих звинуваченнях» – «влада посилює тиск на «Туран», бо не змогла змусити агентство співпрацювати з нею», – заявив голова східноєвропейського і середньоазійського відділу організації Йоганнес Бір. За його словами, «єдиний злочин» Мегмана Алієва полягає в тому, що він очолює «останній незалежний засіб інформації» в Азербайджані. Як мовиться в заяві організації, вона вимагає негайного звільнення Алієва і зняття з агентства «всіх політично мотивованих звинувачень».

Також у правозахисній організації «Дім свободи» у США її директор євразійських програм Марк Берендт заявив, що «звинувачення проти Мегмана Алієва і його досудовий арешт є елементом намагань Азербайджану змусити замовкнути незалежну журналістику і всі критичні голоси».

А американський сенатор Бер Кардін назвав у твітері звинувачення проти Мегмана Алієва «неймовірно тривожною подією» і додав: «Азербайджанці заслуговують на вільну і відкриту пресу».

У четвер агентство повідомило про затримання його директора Мегмана Алієва як підозрюваного у справі про уникнення податків і зловживання владою. За повідомленням агентства, адвокат директора Фуад Агаєв повідомив, що той добровільно пішов до Управління податкових злочинів Міністерства податків, щоб дати пояснення, після чого його затримали і відвезли у відділок поліції.

Азербайджанські податківці стверджують, що агентство за 2014–2016 роки недоплатило податків на суму у 37 тисяч манатів – за нинішнім курсом це майже 560 тисяч гривень. Розслідування проти агентства почали 7 серпня.

Керівництво агентства відкидає звинувачення і називає розслідування політично мотивованим.

Агентство «Туран» засноване у 1990 році і публікує повідомлення азербайджанською, англійською і російською мовами, а також співпрацює з провідними міжнародними інформаційними агентствами. Воно критично ставиться до дій влади країни, зокрема, її президента Ільгама Алієва, який керує Азербайджаном в авторитарному стилі.

Захід і правозахисні організації критикують владу Азербайджану за придушення незалежних засобів інформації, журналістів, опозиційних діячів і активістів. Президент і влада країни заперечують усі звинувачення.