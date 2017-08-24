Азербайджан: агентство «Туран» повідомило про затримання його директора

Азербайджанське інформаційне агентство «Туран» повідомило про затримання його директора Мегмана Алієва як підозрюваного у справі про уникнення податків і зловживання владою.

За повідомленням агентства, адвокат директора Фуад Агаєв повідомив, що той добровільно пішов до Управління податкових злочинів Міністерства податків, щоб дати пояснення, після чого його затримали і відвезли у відділок поліції.

За словами Агаєва, затримання Алієва відбулося на порушення закону. Він додав, що очікує, що суд щодо Алієва почнеться протягом 48 годин – найімовірніше, не раніше ніж у п’ятницю.

Азербайджанські податківці стверджують, що агентство за 2014–2016 роки недоплатило податків на суму у 37 тисяч манатів – за нинішнім курсом це майже 560 тисяч гривень. Розслідування проти агентства почали 7 серпня.

Керівництво агентства відкидає звинувачення і називає розслідування політично мотивованим.

Міжнародні правозахисні організації назвали це розслідування черговим проявом придушення критичних голосів в Азербайджані.

Агентство «Туран» засноване у 1990 році і публікує повідомлення азербайджанською, англійською і російською мовами, а також співпрацює з провідними міжнародними інформаційними агентствами.