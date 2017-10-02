Уряд Азербайджану більше розуміє мову санкцій – Хадіджа Ісмаїлова

Сергій Дорофєєв

Азербайджанська журналістка-розслідувачка Хадіджа Ісмаїлова отримала престижну міжнародну премію Алларда «за чесність», а шведський фонд Right Livelihood Award Foundation нагородив її премією, яку часто називають альтернативною Нобелівській – за «мужність і стійкість при викритті корупції».

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Два роки тому Бакинський суд визнав Хадіджу Ісмаїлову винною відразу за кількома статтями, включаючи незаконне підприємництво і ухиляння від сплати податків. Сама журналістка називала процес політичним. У травні минулого року Верховний суд Азербайджану змінив їй запобіжний захід із семи років позбавлення волі на умовне ув'язнення.

Коли я була у в’язниці, моєму звільненню, звичайно ж, сприяв міжнародний рух, міжнародна підтримка

Ізмаїлова розповіла про те, чи можуть премії уберегти її від можливого нового арешту, про свою діяльність розслідувача і про те, як довго Азербайджан зможе підкуповувати європейських політиків.

Уряд Азербайджану більше розуміє мову санкцій, ніж мову позитивного спілкування, тому ця нагорода на допомогу, і не тільки мені

– Я думаю, що якщо захочуть заарештувати, то ніякі нагороди їм не завадять. Але водночас треба відзначити, що, коли я була у в’язниці, моєму звільненню, звичайно ж, сприяв міжнародний рух, міжнародна підтримка.

Ця нагорода надихне багатьох молодих журналістів, тому що досі було таке враження, що займатися журналістикою – це дуже ризиковано

Я думаю, що уряд Азербайджану більше розуміє, звичайно ж, мову санкцій, ніж мову позитивного спілкування, тому, думаю, все-таки ця нагорода, звичайно ж, на допомогу, і не тільки мені.

Ця нагорода надихне багатьох молодих журналістів, тому що досі було таке враження, що займатися журналістикою – це дуже ризиковано, і всі, хто займається справжньою журналістикою, просто будуть зазнавати утисків, тортур, побиттів, вбивств. Так воно і є, але не тільки це. Є ще й міжнародне визнання, є ще й нагороди. І мені дуже приємно, що такі нагороди є, і я сподіваюся, що в подальшому інші журналісти теж будуть нагороджені, які працюють в таких же важких умовах, будуть нагороджені і відчують міжнародну підтримку.

– За результатами ймовірної облави на представників ЛГБТ за минулі тижні десятки людей в Азербайджані були взяті під варту. Взагалі що відбувається і чому це відбувається саме зараз, яка справжня мета?

Досі таких масових арештів представників ЛГБТ в Азербайджані не було, і ми були дуже здивовані. Понад 100 осіб були арештовані

– Досі таких масових арештів представників ЛГБТ в Азербайджані не було, і ми були дуже здивовані такій ситуації. Понад 100 осіб, за різними даними, були арештовані, я особисто знаю конкретно про 16 кейсів, коли були не тільки затримані, а й засуджені до адміністративного затримання на кілька днів. І жоден з тих кейсів, які я вивчила, не є працівником секс-індустрії, тобто це не облава на працівників секс-індустрії.

Були різні чутки, що нібито хтось із дітей вищих чиновників був заражений ВІЛ, і це викликало лють. Але це всього лише чутки. А офіційні заяви суперечливі

Ми намагаємося зрозуміти причини, були різні чутки, що хтось, не вдаватимемося в подробиці, але нібито хтось із дітей вищих чиновників був заражений ВІЛ, і це викликало лють. Пішли чутки в соціальних мережах, але, знову ж таки, це всього лише чутки. А офіційні заяви суперечливі. Наприклад, прес-секретар Міністерства внутрішніх справ спочатку сказав, що це була облава на працівників секс-індустрії за те, що вони поширюють ВІЛ. Потім з ВІЛ-центру сказали, що нікого не приводили на обстеження, тобто ніхто не був діагностований, і навіть не запитували інформацію про те, чи перебувають ці люди на обліку. Після цього була зроблена ще одна заява, що нібито сусіди скаржилися на поведінку цих людей. Зрозуміло, що нічого такого, мабуть, не було, не могли всі сусіди відразу заявити на своїх геїв-сусідів або транссексуалів. Це просто незбагненно, щоб відразу потекло стільки скарг. Тому це, звичайно ж, якась організована облава.

Ситуація з представниками ЛГБТ, які досі затримані і зараз відбувають свої добові терміни в ізоляторі тимчасового затримання, жахлива, тому що ізолятор переповнений, і там в камері для 6 осіб, наприклад, за розповідями деяких, утримуються близько 20. А для багатьох це серйозна проблема, тому що навіть сім'ї не в курсі про їхню сексуальну орієнтацію.

– У Вас немає зараз особливо відчуття, що Ваша здатність переконувати і розповідати все більше цікавить людей за кордоном, ніж усередині країни?

Всі спроби уряду очорнити своїх критиків не увінчалися успіхом, тому що населення в більшості випадків критично налаштоване

– Ні, у мене немає такого враження, тому що, незважаючи ні на що, всі спроби уряду очорнити своїх критиків не увінчалися успіхом, тому що населення в більшості випадків критично налаштоване, просто не всі можуть перетворити цю протестну енергію мовчазну на якісь акції. Я розумію, що, подивившись відео протестних акцій, ми можемо засумніватися в тому, що людям дійсно це все цікаво, але, з іншого боку, треба врахувати і фактор ризику, і фактор страху.

Що стосується економіки, то грошей в уряду для того, щоб купити мовчання європейських політиків і мовчання тимчасових працівників в Азербайджані, вже залишилося дуже мало. Вони просять ці гроші у європейських і міжнародних фінансових інститутів, і я думаю, що ось там вже потрібно домогтися того, щоб ці гроші нашому уряду не давали, тому що ці гроші будуть використані для великих репресій.

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