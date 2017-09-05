Гроші Росії, хабарі європейцям: як Азербайджан «відмив» і витратив 2,9 мільярда доларів – розслідування OCCRP

Центр дослідження корупції і організованої злочинності (OCCRP) опублікував розслідування «Азербайджанський «ландромат». За даними авторів розслідування, представники правлячої еліти Азербайджану організували таємну «чорну касу». Гроші йшли на підкуп європейських політиків і придбання предметів розкоші. Один з платежів в «чорну касу» надійшов від «Рособоронекспорту» – російського монополіста з продажу військової техніки за кордон. Влада Азербайджану відкидає звинувачення.

Автори звіту стверджують, що схема діяла через чотири зареєстровані у Великій Британії компанії-прокладки упродовж 2012-2014 років.

Ці компанії, про які йде мова в розслідуванні, зареєстровані на підставних осіб з Азербайджану. Організації здавали фіктивну звітність, хоча через їхні рахунки проходили мільярди євро. Всі вони обслуговувалися в естонській філії одного з датських банків.

Дані про рух грошей першими отримали датські журналісти з газети Berlingske, пізніше до розслідування підключилися німецькі, французькі, британські та болгарські видання.

Велика частина грошей надійшла на рахунки фірм з банків Азербайджану. Найбільшим донором (1,4 мільярда) була організація з рахунком у державному International Bank of Azerbaijan – пізніше цей банк оголосив себе банкрутом.

Гроші «Рособоронекспорту»

OCCRP розповідають, що у 2012 році «Рособороекспорт» перевів близько 29 мільйонів доларів на рахунок однієї з фірм за схемою «відмивання». «Рособороекспорт» – російський монополіст з продажу зброї за кордоном, з 2008 року – дочірня структура «Ростех», обидві організації очолює Сергій Чемезов.

Щонайменше 1,8 мільйона доларів грошей «Рособоронекспорту» перерахували на компанію, за документами з «Панамського досьє» належить Орхану Еюбову, синові першого віце-прем'єра Азербайджану Ягубу Еюбову. За адресою, куди відправлялися документи офшорній компанії, живе сам Ягуб Еюбов.

Гроші «Рособоронекспорту» також переводилися на рахунки іншої офшорної фірми, яка виступала посередником при продажу російського цементу в Азербайджан. Покупцем виступив холдинг, що належить Аріфу Пашаєву, тестю президента Азербайджану Ільгама Алієва. Його дочка Мехрібан Алієва – не тільки дружина президента, але й перший віце-президент республіки.

У «Рособоронекспорт» авторам розслідування відмовилися коментувати цю інформацію.

Гроші європейським чиновникам

У 2013 році німецький політик, колишній депутат Бундестагу і екс-голова моніторингової місії ПАРЄ Едуард Лінтнер отримав 61 тисячу євро. А за два тижні до цього Лінтнер був в Азербайджані, де очолював місію спостерігачів на виборах.

«Сам процес виборів був організований на високому рівні і відповідає таким же стандартам, як, наприклад, в Німеччині», – говорив тоді політик.

Це не єдиний платіж, який отримав німецький політик. Всього йому перерахували 891 тисячу євро з 2012-го до 2014 року.

У 2013 році директор ЮНЕСКО, болгарський політик Ірина Бокова проводила фотовиставку «Азербайджан – простір толерантності». Через три дні на рахунок її чоловіка Каліна Мітрєва з позначкою «за управлінські послуги» перерахували 20 тисяч євро. Всього ж Мітрєв отримав 425 тисяч євро за два роки.

Італійський політик Лука Волонте, на думку правоохоронних органів країни, отримував від Баку гроші, щоб заблокувати ухвалення резолюції ПАРЄ про політв'язнів в Азербайджані. Фіктивні британські компанії перевели йому більш ніж 2 мільйонів євро. Сам політик говорить, що надавав консультаційні послуги впливовому азербайджанському бізнесменові.

OCCRP вважає, що одним з результатів діяльності «фонду» було пом’якшення міжнародної критики стану з правами людини, корупцією та іншими порушеннями в Азербайджані.

Зараз відбувається розслідування звинувачень про підкуп деяких членів Парламентської асамблеї Ради Європи, яка 2013 року проголосувала проти звіту, в якому Баку критикували за переслідування політичних дисидентів.

Результатів незалежного розслідування звинувачень, яке ініціювала Рада Європи, очікують наприкінці цього року.

На лікування та освіту

У 2012-2013 роках фіктивна британська компанія оплачувала першому віце-прем'єру Азербайджану Ягубу Еюбову і його синові, послу країни в Раді Європи Еміну Еюбову, лікування в одній із кращих американських лікарень. Здоров'я чиновників обійшлося фірмам з «відмивання» у 12 тисяч доларів. Рахунки за медичні послуги Еюбова оплачувалися і в європейських клініках.

А в січні 2013 року прес-секретар президента Азербайджану Азер Гасимов отримав 18 тисяч доларів на «освітню поїздку в США». Уряд президента Азербайджану Ільгама Алієва відкинув звинувачення Центру дослідження корупції і організованої злочинності (OCCRP). «Ані президент, ані члени його родини не мають відношення до звинувачень, викладених у повідомленні Центру дослідження корупції і організованої злочинності», – йдеться в заяві прес-служби президента Азербайджану від 5 вересня. В офісі Алієва заявили, що OCCRP є проектом американського мільярдера, фінансиста і філантропа Джорджа Сороса, і закликали розслідувати його «брудні справи».

Розслідування OCCRP визнає, що отримувачі азербайджанських грошей у Європі не обов’язко знали, що ті кошти проходили через сумнівну схему.

Автори також вважають, що потрібен час для точного з’ясування джерел величезних коштів, але стверджують, що мають докази зв’язків низки компаній у схемі з сім’єю президента Азербайджену Ільхама Алієва.

Фінансову схему розкрито у співпраці часописів та організацій: Berlingske(Данія), OCCRP, The Guardian (Британія), Süddeutsche Zeitung (Німеччина), Le Monde (Франція), Tages-Anzeiger and Tribune de Genève (Швейцарія), De Tijd(Бельгія), Novaya Gazeta (Росія), Dossier (Австрія), Atlatszo.hu (Угорщина), Delo(Словенія), RISE Project (Румунія), Bivol (Болгарія), Aripaev(Естонія), Czech Center for Investigative Journalism (Чехія), and Barron's (США).

За матеріалами спецпроекту «Настоящее время» і «Голосу Америки»