Азербайджан: податківці поновили звинувачення проти агентства «Туран»

В Азербайджані Управління місцевих зборів у столиці Баку поновило звинувачення в податковій заборгованості щодо незалежного агентства «Туран», повідомило саме агентство.

Як і раніше, податківці стверджують, що борги і пені через несплачені податки за 2014–206 роки становлять 37 тисяч манатів (нині це майже 570 тисяч гривень).

Причини поновлення звинувачень не навели.

12 вересня податківці повідомили агентство, що звинувачення з нього зняли, і розблокували його рахунки. Того ж дня директора агентства Мегмана Алієва, якого наприкінці серпня взяли під варту за звинуваченнями в уникненні податків і перевищенні повноважень, перевели під домашній арешт.

Правозахисники вважають, що влада Азербайджану звинуватила незалежне агентство «Туран» у податкових порушеннях із метою тиску на нього. А справа проти Мегмана Алієва є лише останнім наразі моментом придушення критичних засобів інформації в цій країні, заявляли у правозахисній організації Human Rights Watch.

За «Світовим індексом свободи преси» 2017 року організації захисту прав журналістів «Репортери без кордонів», Азербайджан обійняв 162-е місце зі 180 досліджених країн чи територій.