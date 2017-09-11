Азербайджан: директора інформагентства «Туран» відпустили з СІЗО

В Азербайджані суд звільнив з-під варти керівника незалежного інформаційного агентства «Туран» Мехмана Алієва. Його перевели під домашній арешт до розгляду справи в суді.

Адвокат журналіста Фуад Аґаєв підтвердив Радіо Свобода, що Алієва 11 вересня відпустили з-під варти.

У серпні його затримали за звинуваченням в ухилянні від сплати податків і зловживанні владою. У будівлі інформагентства провели обшуки і вилучили документи.

Співробітники «Турана» вважають справу політично мотивованою. Сам Алієв заявив Радіо Свобода, що ніяких податкових порушень видання не допускало. Провину він не визнає.

На захист Алієва виступили Міжнародний комітет захисту журналістів і правозахисна організація Human Rights Watch. Вони назвали справу тиском на «останнє незалежне ЗМІ» в Азербайджані.

Від вересня агентство зупинило роботу на невизначений термін, оскільки його банківські рахунки були заблоковані владою.