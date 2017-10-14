В аеропорту «Бориспіль» затримали азербайджанського опозиційного журналіста

Азербайджанського журналіста Фікрета Гусейнова (Гусейнлі), який тепер вимушено мешкає у Нідерландах, затримали в аеропорту «Бориспіль» вранці 14 жовтня, повідомила у коментарі Радіо Свобода виконавча директорка Інституту масової інформації та представниця від України в міжнародній організації «Репортери без кордонів» Оксана Романюк.

«Він приїхав в Україну у якійсь приватній справі, для зустрічі з друзями. Але виявилось, що влада Азербайджану подала його у розшук. І згідно з процедурою, його затримали в аеропорту. Я знаю, що одне із того, що йому інкримінують – це незаконний перетин кордону Азербайджану 2008-го року. Якщо я не помиляюсь, це тоді, коли він виїжджав із Азербайджану. Станом на зараз він перебуває у СІЗО, і наскільки мені відомо, готується депортація», – розповіла вона.

У Державній прикордонної службі підтвердили Радіо Свобода інформацію про затримання Гусейнова, бо той перебував у розшуку «Інтерполу». За словами речника Держприкордонслужби Олега Слободяна, його передали до Нацполіції.

У поліції Київщини, у свою чергу, зазначили, що зараз чоловіка мають доправити до ізолятора тимчасового утримання (не до СІЗО), а у понеділок, ймовірно, має відбутись судове засідання справі про його можливу екстрадицію.

Фікрет Гусейов покинув Азербайджан 10 років тому, після того, як його викрали і жорстоко побили. Викрадачів не знайдено.

Як повідомляють колеги журналіста, Фікрат Гусейнов вже отримав громадянство Нідерландів і співпрацює із опозиційним телеканалом «Туран», що транслюється з-за кордону.

За «Світовим індексом свободи преси» 2017 року організації захисту прав журналістів «Репортери без кордонів», Азербайджан обійняв 162-е місце зі 180 досліджених країн чи територій.