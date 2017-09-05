У Франції почався суд за позовом Азербайджану проти двох журналістів

У Франції почався судовий процес за позовом уряду Азербайджану проти двох французьких журналістів, яких Баку звинувачує в наклепі; відповідачі і правозахисники називають позов намаганням влади Азербайджану «експортувати цензуру» поза межі цієї країни.

На суді, що відбувається в місті Нантеррі на околиці Парижа, журналістів Еліз Люсе і Лорана Рішара уряд Азербайджану хоче притягти до відповідальності за те, що вони назвали його «диктатурою» два роки тому, під час візиту до країни тодішнього президента Франції Франсуа Олланда.

Як виглядає, це перший випадок, у якому іноземний уряд висунув звинувачення в наклепі проти журналістів у французькому суді.

Один із відповідачів Лоран Рішар перед початком суду в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що й далі вважає Азербайджан «диктатурою, а не «землею толерантності», вигляд якої вони хочуть створити».

«Я не певен, що з їхнього боку було доброю думкою позиватися проти журналістів, бо ми будемо говорити про дуже реальні й дуже критичні речі, що відбуваються в Азербайджані», – додав він.

У вересні 2015 року, представляючи програму журналістського розслідування про обставини навколо відвідин Азербайджану Франсуа Олландом, на одному з провідних телеканалів Франції France 2, Еліз Люсе назвала Азербайджан «однією з найсуворіших диктатур у світі».

Лоран Рішар тоді ж так само назвав Азербайджан «диктатурою» в інтерв’ю одній із провідних радіостанцій Франції France Info.

У травні 2014 року Рішара і його телеоператора ненадовго затримували під час готування репортажу в Баку, в них конфіскували апаратуру.

На захист журналістів у суді виступають голова відділу Східної Європи і Середньої Азії організації захисту прав журналістів «Репортери без кордонів» Йоганн Бір, а також азербайджанці – журналіст Аґіл Халіл і подружжя правозахисників Лейла і Аріф Юнуси, – які свого часу потерпіли від переслідувань в Азербайджані.

Напередодні суду «Репортери без кордонів» заявили, що вважають позов Баку «актом залякування, що є свідченням зневаги влади Азербайджану до свободи слова». «Не вдовольняючись винищенням плюралізму у країні, режим тепер цілить у своїх критиків за кордоном», – мовиться в оприлюдненій у понеділок заяві організації.

Генеральний секретар організації Крістоф Делуар із цього приводу заявив: «Позовом до двох французьких журналістів, які скористалися зі свого права на свободу слова, влада Азербайджану засвідчує цілковиту неспроможність витримувати критику… Ми не маємо дозволити Баку експортувати свою цензуру до Франції».

Зі схожою оцінкою виступав і Лоран Рішар, який висловив занепокоєння стратегією азербайджанської влади, що полягає, за його словами, в «експорті своєї цензури за кордон, на землю Франції».

За даними «Репортерів без кордонів», нині в Азербайджані перебувають за ґратами не менш ніж 16 журналістів, інших працівників засобів інформації чи блогерів у зв’язку з повідомленими ними новинами й інформацією, при цьому переважно за сфальсифікованими звинуваченнями, а десятки журналістів останніми роками були змушені втекти з країни, щоб уникнути придушення.

У Всесвітньому індексі свободи преси цієї організації за 2016 рік Азербайджан перебуває на 162-му місці зі 180 оцінених країн чи територій. За даними організації, протягом останніх трьох років влада країни «систематично ліквідовувала рештки незалежності засобів інформації».

Президент Азербайджану Ільгам Алієв, що керує багатою на нафту південнокавказькою країною з населенням майже в 10 мільйонів людей від 2003 року, замінивши на цій посаді свого батька Гейдара Алієва, перебуває в переліку «хижаків» щодо свободи преси «Репортерів без кордонів».