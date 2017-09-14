Блогер Лапшин залишив Азербайджан після помилування

Російський блогер Олександр Лапшин, якого в Азербайджані засудили до трьох років позбавлення волі через відвідини Нагірного Карабаху, залишив цю країну через три дні після того, як його помилував президент Ільгам Алієв.

Лапшин полетів до Ізраїлю, громадянство якого він також має, разом зі своєю матір’ю Беллою Лапшиною. 14 вересня вони мають прибути до Тель-Авіва.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв помилував Лапшина 11 вересня. За словами радника Алієва Алі Хасанова, це сталося в той час, як блогеру надавали медичну допомогу після спроби самогубства у тюрмі.

Громадянин Росії й Ізраїлю Олександр Лапшин був екстрадований до Баку із білоруського Мінська, де його затримали в грудні 2016 року на запит Азербайджану. Там його звинувачували у незаконному відвідуванні сепаратистського регіону Нагірного Карабаху 2011 і 2012 року без отримання згоди офіційного Баку і закликах до визнання його самопроголошеної «незалежності», оприлюднених в інтернеті 2016 року.

Проти видачі блогера виступали влади Росії, Ізраїлю та Вірменії.

У кінці липня 2017 року Бакинський суд з тяжких злочинів засудив Лапшина до трьох років позбавлення волі, визнавши його винним у порушенні державного кордону й публічних антидержавних закликах. Сам блогер провини не визнав. Він заявляв, що його відвідини Нагірного Карабаху не мали ніякого політичного підґрунтя і він вважає цей регіон частиною Азербайджану. Лапшин заявляв, що не буде оскаржувати вирок і має намір домагатися екстрадиції до Ізраїлю.