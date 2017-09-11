Президент Азербайджану помилував блогера Лапшина

Президент Азербайджану Ільгам Алієв помилував російського блогера Олександра Лапшина, якого в липні засудили до трьох років позбавлення волі. Указ про помилування опублікований на сайті президента 11 вересня і вступає в силу з дня його підписання.

Громадянин Росії й Ізраїлю Олександр Лапшин був екстрадований до Баку із білоруського Мінська, де його затримали в грудні 2016 року на запит Азербайджану. Там його звинувачували у незаконному відвідуванні сепаратистського регіону Нагірного Карабаху 2011 і 2012 року без отримання згоди офіційного Баку і закликах до визнання його самопроголошеної «незалежності», оприлюднених в інтернеті 2016 року.

Проти видачі блогера виступали влади Росії, Ізраїлю та Вірменії.

У кінці липня 2017 року Бакинський суд з тяжких злочинів засудив Лапшина до трьох років позбавлення волі, визнавши його винним у порушенні державного кордону й публічних антидержавних закликах. Сам блогер провини не визнав. Він заявляв, що його відвідини Нагірного Карабаху не мали ніякого політичного підґрунтя і він вважає цей регіон частиною Азербайджану. Лапшин заявляв, що не буде оскаржувати вирок і має намір домагатися екстрадиції до Ізраїлю.