МОН: Мінгареллі готовий донести ЄС аргументацію Києва щодо закону про освіту

У Міністерстві освіти і науки заявляють, що голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі погодився донести аргументацію України щодо мовної статті закону «Про освіту» до Європейської комісії та Європарламенту.

Як повідомляє прес-служба МОН, у ході зустрічі з Мінгареллі міністр освіти Лілія Гриневич наголосила, що текст мовної статті повністю відповідає українському законодавству й міжнародним зобов’язанням України.

«Наша позиція, що у дошкіллі та початковій школі навчання здійснюється рідною мовою, з 5 класу починає поступово збільшуватися відсоток предметів, що вивчаються українською, а в старшій школі цей відсоток має зрости до 60% предметів, які вивчаються державною мовою. Ми сподіваємось на позитивний висновок Венеційської комісії», – сказала міністр.

У свою чергу голова представництва ЄС в Україні висловив жаль, що ситуація дійшла до рівня скандалу.

«Ми розуміємо вашу аргументацію і готові донести цю позицію до Брюсселя», – цитує прес-служба МОН Мінгареллі.

Представництва ЄС в Україні подробиці зустрічі з Гриневич не повідомляють.

Український закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні (зокрема, її критикував голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль) і за кордоном.

Міністр освіти України Лілія Гриневич наголошувала, що закон не позбавить меншин права на освіту рідними мовами. Вона зазначала, що закон гарантує національним меншинам вивчення їхніх мов. Проте вона додала, що представники меншин в Україні повинні вільно володіти українською, щоб досягти успіху в Україні. Гриневич також заявила, що мовну статтю закону «Про освіту» буде уточнено в законі «Про загальну середню освіту».

Статтю 7 Закону «Про освіту», яка викликала стурбованість у кількох державах-сусідах України, уже надіслали на розгляд Венеційської комісії.