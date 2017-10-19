Українські школярі з угорських сімей зможуть навчатися рідною мовою до 12-го класу. Такі результати домовленості, досягнутої 19 жовтня між міністром освіти України Лілією Гриневич та міністром людських ресурсів Угорщини Золтаном Балогом. Зустріч відбулася в Києві на тлі тривалої суперечки між Україною та Угорщиною щодо нового українського закону «Про освіту». Зберігши викладання угорською, міністри домовилися збільшити кількість предметів українською мовою. (Відео: «Настоящее время»)