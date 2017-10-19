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19 Жовтень 2017, Київ 21:21
Відео

Міністри домовилися: українці зможуть вчитися у школах угорською мовою (відео)

Міністри домовилися: українці зможуть вчитися у школах угорською мовою (відео)
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Українські школярі з угорських сімей зможуть навчатися рідною мовою до 12-го класу. Такі результати домовленості, досягнутої 19 жовтня між міністром освіти України Лілією Гриневич та міністром людських ресурсів Угорщини Золтаном Балогом. Зустріч відбулася в Києві на тлі тривалої суперечки між Україною та Угорщиною щодо нового українського закону «Про освіту». Зберігши викладання угорською, міністри домовилися збільшити кількість предметів українською мовою. (Відео: «Настоящее время»)

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