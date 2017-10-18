Президент Румунії обіцяє приїхати в Україну після «усунення проблем» із законом про освіту

Президент Румунії Клаус Йоганніс приїде до Києва після усунення проблем, пов’язаних з ухваленням в Україні нового закону «Про освіту», зокрема його мовною нормою, повідомляє прес-служба румунського голови держави за підсумками його телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком.

Як йдеться в повідомленні, український президент вкотре запросив свого румунського колегу приїхати з візитом до України.

«Президент Румунії наголосив, що візит, який мав відбутися в жовтні й був відкладений румунською стороною через ситуацію, яка виникла в результаті ухвалення закону про освіту, відбудеться після відповідного усунення проблем, викликаних цим нормативним актом», – йдеться в повідомленні.

Під час телефонної розмови з Порошенком, що відбулася 18 жовтня, Йоганніс розкритикував ухвалення цього закону, зауваживши, що він негативно позначається на правах національних меншин в Україні, у тому числі румунської, на освіту рідною мовою.

Порошенко, відповідно до повідомлення, поставився із розумінням до занепокоєння румунської сторони і запевнив, що Україна врахує висновки «Венеціанської комісії» до цього закону.

Раніше прес-служба президента України, інформуючи про цю телефонну розмову, повідомила, що президенти обговорили закон України «Про освіту» в частині захисту мовних прав національних менших, але подробиць не навела.

У повідомленні також було вказано, що президент України запросив свого румунського колегу здійснити візит до України найближчим часом.

21 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс заявив про скасування візиту до України через ухвалений Верховною Радою закон про освіту.

Перед цим парламент Румунії офіційно засудив новий закон про освіту в Україні, який, як вважають у Бухаресті, обмежує використання мов національних меншин у школах, включно з румунською. Обидві палати законодавчого органу Румунії на спільному засіданні одностайно проголосували за заяву з проханням до президента України не підписувати закон і з пропозицією створити парламентську делегацію для поїздки до Києва для обговорення ситуації, що виникла.

Як стверджується в заяві румунського парламенту, в Україні живе близько 400 тисяч румунів. За даними перепису населення України 2001 року, румунами визнали себе 151 тисяча мешканців держави, ще майже 259 тисяч назвали себе молдованами.

Новий український закон, ухвалений парламентом і підписаний президентом України, також критикували деякі інші сусідні з Україною країни, найгостріше Угорщина, – а також президент Молдови Ігор Додон, який висловлював жаль із приводу обмеження, за його словами, прав «румунів і молдован, які живуть в Україні».

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, українська. Новий закон, а саме його розділ про мову освіти – державну, – викликав критику через побоювання в обмеженні мов національних меншин.

Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин з освітнього процесу.