Президент Румунії скасував візит до України через новий закон про освіту

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив про скасування візиту до України через ухвалений Верховною Радою закон про освіту. Про це він заявив на прес-конференції у Нью-Йорку перед від’їздом у Бухарест.

«Дізнався про закон «Про освіту» я скасував візит до України. Також я скасував заплановану на кінець вересня зустріч з головою Верховної Ради», – заявив президент Румунії, якого цитує румунська агенція Agerpres.

За даними перепису населення України, румунами визнали себе 151 тисяча мешканців держави, ще майже 259 тисяч назвали себе молдованами.

Новий український закон, який іще має бути підписаний президентом Петром Порошенком, також критикували інші сусідні з Україною країни, найгостріше Угорщина, – а також президент Молдови Ігор Додон, який висловлював жаль із приводу обмеження, за його словами, прав «румунів і молдован, які живуть в Україні».

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, українська. Новий закон, а саме його розділ про мову освіти – державну, – викликав критику через побоювання в обмеженні мов національних меншин.

Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин з освітнього процесу. У МОН заявили, що перехід школярів із рідної мови навчання на українську буде не одномоментним, а поступовим.