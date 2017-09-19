У яких школах вчаться українці в Молдові?

Уряд Молдови був серед тих, хто висловив невдоволення новим українським законом про освіту. Згідно з ним освіта мовою національних меншин вестиметься лише у початковій школі, а далі рідна мова вивчається як предмет, а викладання ведеться українською мовою. Чим ця ситуація відрізняється від тієї, що склалася у самій Молдові?

У кишинівській гімназії імені Тараса Шевченка іде урок української мови, вивчають форми українських імен: «Звуть мене Петро, батька звуть Дмитро, діда звуть Іван, брата звуть Степан».

«Надю, які це імена? Дізнайтеся про свої імена – це вам завдання на наступний урок», – дає завдання вчителька Ірина Деркач.

Для цих дітей українські імена – не чужі. Більшість з них мають українських батьків і українською говорять вдома. Проте вивчають українську лише 4 години на тиждень.

Три години українська мова і література і одна година – історія, культура і традиції українського народу

«Ми вивчаємо українську мову як обов’язковий предмет. Три години українська мова і література і одна година – історія, культура і традиції українського народу», – говорить вчителька гімназії, яка викладає у 5-9 класах.

Як розповідає директор гімназії Станіслав Брижатюк, за молдовським законодавством, діти з національних меншин мають право вивчати свою рідну мову. Йдеться про українців, росіян, гагаузів, болгар. І там, де ці меншини проживають компактно, були відкриті національні школи. У Кишиневі таких шкіл – чотири і освітній процес у них ведеться не румунською мовою, а російською.

«Усі ці школи за своєю суттю є школами з російською мовою навчання. Але рідна мова, українська, вивчається як предмет. Існування таких національних шкіл є виправдано для того, щоб традиції, культура наших предків, які проживали тут споконвіку, на молдавській землі, щоб вони збереглися», – пояснює директор гімназії.

На його думку, такої форми навчання достатньо для збереження української культури у Молдові, хоча звучить він не дуже впевнено, бо чутно, що самому йому не часто доводиться говорити рідною мовою.

Сумнів викликає і статистика. Згідно з переписом, що відбувся у 2004 році, українців у Молдові є нецілих 300 тисяч, не враховуючи Придністров’я. На кінець радянської доби їх було майже вдвічі більше. І вже тоді близько 40% з них називали рідною російську мову.

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